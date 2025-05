In vacanza con l’arte. I campi estivi nei musei dove si gioca e si impara

L’arte, il gioco, le vacanze. E’ un’ottima opportunità quella offerta da Pratomusei per questa estate, con un ricco calendario di iniziative per bambini e ragazzi di tutte le fasce di età. Si parte subito a giugno, con Un’altra piccolissima rivoluzione!, il campus per adolescenti curato dai dipartimenti educazione del Pecci, del Museo di Palazzo Pretorio e del Museo del Tessuto. Riprendendo l’esperienza del progetto Prato Comunità Educante - promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio e coordinato dalla Cooperativa Pane e Rose e l’associazione Cieli Aperti - i partecipanti al workshop estivo, insieme all’artista Cristina Pancini, condivideranno alcune pratiche che trasformeranno il modo di vivere i musei: momenti creativi, scambi di ascolto, balli liberi, gare di aeroplanini e meditazioni che si svolgeranno nei tre musei. Il programma è strutturato per due fasce di età: dal 16 al 20 giugno (dalle 9 alle 13) per i ragazzi dai 16 ai 18 anni, dal 23 al 27 giugno (sempre dalle 9 alle 13) per quelli dai 12 ai 15 anni. L’iscrizione è gratuita. Posti limitati, per pre-iscriversi compilare il form al link: https://bit.ly/CampusRivoluzione. Info www.centropecci.it.

Dal 16 al 20 giugno e dal 23 al 27 giugno, dalle 9 alle 16.30, con servizio gratuito di pre-Campus, al Museo del Tessuto è in programma il Campus Kids Art dalla Forma in-Forme, rivolto ai bambini da 6 a 10 anni che abbiano frequentato il primo anno della scuola primaria: attraverso attività laboratoriali, visite speciali e performance i partecipanti andranno alla scoperta delle bellezze del territorio pratese. Costi: 130 euro a settimana (incluse attività e pranzo), 117 euro sconto per soci Coop, per il secondo figlio o per la seconda settimana. I posti sono limitati. Per pre-iscriversi è necessario entro il 10 giugno compilare il form al link: https://bit.ly/campustessuto. Per ulteriori informazioni: www.museodeltessuto.it/Famiglie. C’è poi il Campus Smisurati: per un divertimento fuori misura!, in programma dal 30 giugno al 4 luglio (dalle 8.30 alle 16.30) e dal 7 luglio all’11 luglio (sempre nella stessa fascia oraria) al Pecci. Il centro estivo è dedicato ai bambini dai 6 agli 11 anni e ha come obiettivo quello di favorire la scoperta e la conoscenza dei linguaggi dell’arte contemporanea attraverso il gioco e la sperimentazione creativa. La quota del campus (comprensiva del costo dei pasti e dei costi per una giornata di uscita negli altri musei) è di 140 euro a settimana con sconto del 10% per i soci Coop o secondo figlio (non cumulabili); per due settimane è 250 euro. Per pre-iscriversi compilare il form al link: https://bit.ly/CampusPecci. Il Pecci propone anche Anima(le) Eccentrico: dall’11 giugno al 1 agosto il museo pratese offre ai centri estivi e alle scuole aperte in estate l’opportunità di far trascorrere ai ragazzi la mattina o il pomeriggio al museo, esplorando Eccentrica. Le collezioni del Centro Pecci, la collezione permanente del museo, e scoprendo lo spazio playground dove si nasconde l’Anima(le) del museo, pronto per attivare giochi sempre nuovi. Costo tre euro a bambino. Prenotazioni: [email protected]

Le attività proseguiranno anche a settembre con il campus per bambini dai 6 agli 11 anni che abbiano frequentato il primo anno della primaria dall’1 al 5 settembre e dall’8 al 12 di settembre (sconti per chi le fa entrambe), dalle 8.30 alle 16.30, inclusa la pausa pranzo. I posti sono limitati, le iscrizioni scadono il 27 agosto.