Un weekend tra arte e buon cibo Dal fico alla polenta, sagre per tutti E a Poggio c’è il "Pontefestival"

Due sagre, il mercatino dell’antiquariato e una giornata all’oasi apistica. Il fine settimana nei Comuni medicei è all’insegna del buon cibo, dell’arte e del collezionismo e di tante curiosità. Sabato e domenica a Bacchereto si conclude la "Sagra del fico" con gli stand che aprono dal pomeriggio. Sabato sera (ore 21,30) musica con LowVibes dj set e il piatto del giorno sarà le pappardelle sulla lepre. Domenica dalle 16 giochi e magia con Lorenzoclown e alle 21,30 suonerà la cover band "Capsule Corp Cartoon" e il piatto del giorno sarà quello tipico: le penne al fico. Dal pomeriggio mercatino dell’artigianato al femminile di "Io creo" e dalle 16 alle 19 visita guidata gratuita alla chiesa di Santa Maria Assunta, alla mostra delle antiche maioliche e quella d’arte di Franco Berretti. A Poggio alla Malva, al circolo "A. Naldi", sabato e domenica sagra della polenta, funghi porcini e cinghiale. Gli stand gastronomici aprono alle 19 e la domenica per il pranzo; il menu è a base di queste specialità della stagione ma ci saranno anche carni come pollo e coniglio, contorni di verdure e patatine e dolci. La sagra è al coperto ed è obbligatoria la prenotazione del tavolo per la domenica a pranzo: 331.2160236. Domenica dalle 9 alle 19 alla pista Rossa a Seano c’è il mercatino dell’antiquariato e del collezionismo. Alle 10 verrà inaugurato un defibrillatore semiautomatico.

A Poggio a Caiano, invece, domenica 10, torna l’appuntamento annuale con il "Pontefestival" edizione 2023, promosso dal Comune per ricordare l’inaugurazione del Ponte Manetti. Questo il programma: alle 10,30 all’oasi apistica podere ‘Le buche’ visita guidata per le famiglie alla scoperta delle piante autoctone e delle api a cura dell’associazione oasi apistica podere ‘Le buche’. Altra visita guidata è prevista alle ore 16,30. Nel pomeriggio (ore 15) al museo ‘Soffici’ laboratorio per bambini e famiglie "Alla ricerca dei paesaggi dipinti da Ardengo Soffici", a cura di Sara Piedipalumbo storica dell’arte e operatrice museale. Ingresso gratuito su prenotazione scrivendo alla mail [email protected] Alle 17 all’oasi apistica animazione per bambini e per tutto il pomeriggio mercatino con piante dell’oasi e miele. Per info sulle iniziative di domenica è possibile contattare lo 0558701280281 (8,30 – 13,30 dal lunedì al sabato).