Un weekend di gusto. Tra panini gourmet e goloso cioccolato

Un weekend di gusto. Oggi dalle 18 a mezzanotte, domani e domenica dalle 12 a mezzanotte continua Panino’s Love, l’iniziativa nei giardini di Sant’Orsola dedicata al panino in tutte le sue varianti, anche quelle vegetariane e gluten free.

Dopo il salato si sa, c’è il dolce. Oggi inizia alle 12 e si prolunga per tutto il fine settimana ’Un Prato di cioccolato’, la tre giorni dedicata al buon cioccolato artigianale e alla solidarietà con un ricco calendario di appuntamenti, laboratori, show cooking e degustazioni. Difficile poi dimenticare la presenza della tavoletta da guinness di 35 metri che sarà arricchita dai biscotti di Prato domani dalle 17.30, in collaborazione con la Pasticceria Peruzzi e la Premiata Fabbrica di biscotti Antonio Mattei, i comitati e i consorzi di zona della città (Comitato Cittadini di via Lungo Bisenzio, Comitato via Pomeria, comitato S.Domenico, ​Condominio Lippi, Consorzio Santa Trinita, Le Botteghe di via Ferrucci, quelli di piazza Ciardi, via Muzzi e via Guasti). Nell’ambito della manifestazione sono in programma due momenti speciali con Unicef, domenica mattina il convegno ’Unici e accoglienti’ dalle 9.30 in palazzo comunale, dal titolo ’Emergenza Turca e Siriana, quali i percorsi di accoglienza e cura dei minori. Una riflessione normativa’ e alle 12.30 al Chiostro San Domenico, concesso gratuitamente dalla Diocesi, il pranzo solidale ’Unici e fondentI’ per portare aiuto ai bambini che vivono in queste terre. (www.chocomoments.it e prenotazioni www.eventbrite.com) Come di consueto domani dalle 8 alle 13 in piazza del Mercato nuovo si terrà l’edizione settimanale con la genuinità al mercato Terra di Prato: frutta e verdura di stagione, salumi, carni, pane, miele, olio, marmellate, formaggi di vario genere e pesce del Tirreno.

Ancora domani , nei giardini di via Carlo Marx, ci sarà il mercatino dell’occasione e del riuso a cura dell’associazione Mercatini indipendenti. La stessa associazione ha poi organizzato per domenica in piazza Mercatale ’Mercatale viva’, la mostra del mercato dedicata al collezionismo, al vintage e al piccolo antiquariato. Domenica per la mattina, si rinnova l’appuntamento con Pianeta Verde mercato Bio di Filiera corta e dell’economia circolare, nell’area all’aperto del Cinema Terminale.

Infine domenica manifestazione ricreativa organizzata da Cisl Ambulanti in piazza San Francesco che durerà per tutta la giornata, con la presenza di 32 operatori ambulanti di cui 5 alimentari.