Un weekend con Tipo Riflettori sulle filature cardate o pettinate E sorprese per i bimbi

Conto alla rovescia per il prossimo weekend con Tipo, Turismo industriale Prato, questa volta dedicato lavorazioni che hanno contribuito a rendere Prato il più grande distretto tessile d’Europa: la filatura cardata e quella pettinata. Sabato 25 marzo l’appuntamento è a Vaiano alla scoperta di tre delle aziende più affermate nei rispettivi settori: un viaggio nel mondo dell’antico e modernissimo processo di filatura made in Prato. Si parte da Progetto Lana, azienda che si occupa del recupero e della nobilitazione dei sottoprodotti, ovvero di tutti i materiali di scarto generati nelle varie fasi di trasformazione della filiera tessile, dalla pettinatura alla confezione. A seguire, le tappe alla filatura cardata Interfil e alla filatura a pettine Nikefil, che ospiterà anche l’aperitivo conclusivo. Interfil e Nikefil, insieme a Progetto Lana, sono aziende capaci non solo di realizzare un prodotto di qualità, ma anche di gestire le risorse naturali, come acqua ed energia, in modo circolare e sostenibile, tipico della tradizione tessile pratese. Il ritrovo sarà alle 14.30 alla stazione di Prato Centrale, l’itinerario sarà in bus, il costo è di 25 euro. Info e acquisto biglietti: www.capviaggi.it.

Domenica 26 marzo sarà la volta di Tipo Kids, l’ultimo appuntamento dedicato alle famiglie dell’edizione 20222023 di Tipo, dalle 16.30 al Museo del Tessuto. L’incontro "Sognando col cappello" è dedicato all’affascinante mondo dei copricapi. Cappelli che riscaldano, buffi, magici, alla moda, giganti, alti come grattacieli o minuscoli da mettere in tasca. Cappelli bassi che avvolgono la testa come in un abbraccio. Cappelli larghi, stretti, colorati, sportivi ed eleganti. Indossiamo cappelli nella vita di tutti i giorni? Quando lo facciamo e perché? I cappelli sono custodi dei pensieri e dei sogni di chi li indossa, ogni forma o materiale scelto racconta delle storie affascinanti. In questa attività i bambini realizzeranno un campionario tattile di cappelli che racconterà i loro pensieri, desideri, emozioni. Ogni bimbo dovrà essere accompagnato da un adulto. Il laboratorio è per bambini dai 7 ai 10 anni, il costo cinque euro a partecipante. Info: 0574 1837859 - [email protected] Acquisto biglietti: www.coopculture.it.

Infine, sono state annunciate le date della prima edizione di Tipo Festival, in programma dal 20 al 23 aprile: quattro giorni tra fabbriche ritrovate, spettacoli, mostre, itinerari guidati in luoghi solitamente non aperti al pubblico e giochi per i bambini, per conoscere da vicino il patrimonio industriale del più grande distretto tessile d’Europa, che conta 2.500 imprese e 18.660 lavoratrici e lavoratori (il 16% degli addetti del comparto italiano) e che ha saputo e sa ancora valorizzare le cose esauste, rigenerarle, farne di nuove e di pregio da riutilizzare. Nei prossimi giorni saranno comunicati i dettagli dell’iniziativa, come sempre promossa da promosso da Comune di Prato, Fondazione Museo del Tessuto, Fondazione Cdse in collaborazione con gli altri Comuni della provincia, il Pecci, l’Acte (Associazione Comunità Tessili Europee), Toscana Promozione, Prato Turismo e Cap viaggi come partner organizzativo.