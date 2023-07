Un tuffo nel Rinascimento Rocca, si apre la corte di Cosimo I Banchetto, giullari e mangiafuoco

Benvenuti ’Alla Corte di Cosimo I’, a Montemurlo ritorna la cena rinascimentale che rievoca il convivio che precedette la famosa battaglia di Montemurlo. L’appuntamento, promosso dal Comune di Montemurlo con il Gruppo storico, è per giovedì 20 luglio alle 20 in piazza Castello alla Rocca, che per una sera diventerà vero e proprio palcoscenico di spettacoli e intrattenimenti in costume. La cena rinascimentale è un appuntamento fisso dell’estate montemurlese ed apre di fatto il programma degli eventi legati alla rievocazione della battaglia di Montemurlo del 1537. "Il momento clou delle celebrazioni sarà a Oste il prossimo 10 settembre con la tradizionale sfilata, ma quest’anno arricchiamo la festa con altri due appuntamenti di approfondimento storico - dice il sindaco Calamai - oltre al banchetto rinascimentale, proponiamo anche una serata in piazza della Repubblica il prossimo 2 agosto, attraverso la quale poter conoscere i protagonisti della battaglia di Montemurlo".

In controtendenza al rincaro dei prezzi, quest’anno il banchetto rinascimentale diminuisce il costo della cena per dare a tutti la possibilità di partecipare. Il costo è di 30 euro (anziché i 35 euro dello scorso anno) per gli adulti e 15 euro per i bambini fino agli 10 anni ( lo scorso hanno erano 17 euro e i bambini erano considerati fino agli 8 anni).

La cena ha posti limitati. Per prenotazioni ci si può rivolgere al ristorante La Taverna della Rocca telefono 0574.798109 cellulare 328.9857707.

"Grazie al lavoro svolto dalla Regione con la legge sulla rievocazione, attraverso le attività del Gruppo storico e le celebrazioni legate al Corteggio, diamo valore alle nostre origini", aggiunge l’assessore alla cultura Giuseppe Forastiero. Durante il corso della serata, che prenderà il via alle 20, i piatti del Rinascimento si alterneranno a spettacoli di bandiere con gli sbandieratori del Gruppo storico di Montemurlo, danze rinascimentali, animazioni con il giullare Lapo Botteri che proporrà simpatiche giocolerie in costume e musica rinascimentale dal vivo con il ’Duo per caso’. Chiude la festa lo spettacolo con il fuoco di Laura Baldini.