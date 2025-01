Un torneo di burraco per raccogliere fondi

Un torneo di burraco per sostenere i progetti di beneficenza del LCIF.

I Lions della I°, II° e III° Circoscrizione hanno organizzato per domenica 26 (ore 19) nel locale Fabbrica in Pedavena in via Galcianese 23c, un torneo il cui costo è di 25 euro. Per i partecipanti è compreso un rinfresco.

A seguire, sia per gli iscritti al torneo di burraco, sia per chi vorrà aggiungersi, è prevista una cena dalle ore 20 (costo 30 euro). Per iscrizioni: Loriana 348. 7475384 email [email protected]

La raccolta netta verrà integralmente devoluta a favore della Lions Club International Foundation.