Un premio in memoria di Carla Pitigliani. Tra musica e fede

Un premio intitolato a Carla Pitigliani, scomparsa nell’estate 2022 e moglie del fondatore di Albini & Pitigliani, a Castellina in Chianti, suo luogo del cuore. Il premio è una delle tre sezioni del concorso nazionale intitolato alla professoressa Vanna Bianciardi che come Carla amava quel borgo. Il tema è il Perdono e si addice bene alle celebrazioni degli 800 anni del perdono di Assisi. A Carla Pitigliani è intitolato il premio della sezione musicale (le altre due sono letteraria e fotografica): al vincitore andranno mille euro. Il Premio, offerto dalla famiglia, ricorda una donna da sempre impegnata in opere di mecenatismo, una melomane appassionata e attenta. In suo nome, i figli Sandro e Stefano, nel 2023, hanno finanziato il restauro dell’organo della Chiesa del SS. Salvatore a Castellina in Chianti, su cui verranno eseguiti i tre brani finalisti del concorso: un narratore dovrà recitare i versi del Cantico delle Creature di Francesco d’Assisi sul perdono, mentre l’organo suonato dal maestro pratese Gabriele Giacomelli (foto) commenterà il testo. Il concerto sarà il 30 giugno alle 21, quando una giuria popolare stabilirà la classifica finale. Le iscrizioni scadono il 30 aprile. La premiazione è prevista a Castellina in Chianti domenica 3 agosto alle 17.30.