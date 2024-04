Un pomeriggio dedicato agli insetti impollinatori

“La primavera degli impollinatori”, pomeriggio dedicato alla scoperta degli insetti. Domenica dalle 15 alle 19.30 in prossimità della ciclabile Fausto Coppi nel tratto compreso tra il ponte Datini ed il sottopasso ferroviario di via Razzi, si terrà “La primavera degli impollinatori” evento organizzato con il patrocinio del Comune di Prato, per festeggiare l’arrivo della primavera e per far conoscere l’importanza degli insetti impollinatori.

Verrà allestito un gazebo nel “Paradiso degli impollinatori”, uno spazio realizzato da WWF Pistoia Prato e dal Comune, dove sono presenti piante aromatiche con lo scopo di aiutare gli insetti impollinatori, sempre più a rischio di sopravvivenza. All’interno del gazebo sarà presente un banchino informativo in cui sono previste osservazioni degli insetti, approfondimento da parte dei volontari delle caratteristiche degli impollinatori e per i più piccoli ci saranno giochi educativi e gadget tematici.