Un matrimonio hi tech Multidata, nuova proprietà

Multidata passa sotto il controllo di TeamSystem, tech company italiana che sviluppa soluzioni digitali per la gestione del business di imprese e professionisti. La società ha acquisito il 100% della pratese Multidata, azienda leader in Italia nel segmento di mercato relativo alle soluzioni tecnologiche per le aziende tessili. In particolare Multidata può contare su un profondo know-how nella consulenza e nello sviluppo di software gestionali per pmi che producono filati, tessuti e accessori tessili destinati sia ai piccoli confezionisti, sia ai più importanti brand della moda. Con l’obiettivo di supportare la competitività delle aziende e dei professionisti, il gruppo TeamSystem ha sviluppato invece soluzioni innovative in ambito fintech per la gestione degli incassi, dei pagamenti e per la riconciliazione bancaria. Il gruppo nel 2021 ha fatto registrare un fatturato pari a 545 milioni di euro e può contare su una rete di oltre 350 strutture tra software partner e sedi dirette al servizio di oltre 1,7 milioni di clienti che operano sulle sue piattaforme digitali e in cloud, dove ogni anno in media vengono gestite più di 415 milioni di fatture elettroniche per un totale di 850 miliardi di euro di transato.

Nata nel 1974, Multidata è invece una software house che vanta una lunga esperienza al servizio dei clienti B2B del settore tessile: con 55 dipendenti al suo interno, la società lavora ogni giorno al servizio di più di 100 gruppi tessili.

"Acquisire una realtà come Multidata permette a TeamSystem di guadagnare un know-how molto specializzato nel campo del tessile ‘primario’, mettendoci in grado di estendere ulteriormente il raggio della nostra offerta", ha commentato Stefano Roversi, general manager delle soluzioni di impresa per TeamSystem. "Entrare a far parte di un gruppo come TeamSystem è per noi il raggiungimento di un importante traguardo, che aprirà a nuovi scenari ed orizzonti finora impensabili – hanno aggiunto Franco Margiotta e Andrea Australi, presidente e ad di Multidata – Questo passaggio rappresenta infatti per noi il fondamentale riconoscimento del valore delle nostre soluzioni e del nostro know-how, da oggi al servizio di una base clienti molto più ampia, per portare valore a più realtà possibili all’interno del mondo del tessile. A seguito dell’operazione, Margiotta e Australi continueranno a far parte del management di Multidata, assicurando la continuità.