Un lavoro tutto da remoto. Unicredit cerca candidati

Un lavoro tutto da remoto, che consiste nell’assistere i clienti della banca. E’ questo uno dei posti vacanti in Unicredit, che ricerca "addetti concierge buddybank" da inserire con contratto di apprendistato.

Buddybank è infatti, come si legge sul sito della banca, "il primo modello di filiale remota digitale e conversazionale" dell’istituto di credito, che opera attraverso un’assistenza 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno.

Per candidarsi a questa posizione occorre essere in possesso di diploma tecnico o liceale o di una laurea di primo o secondo livello, con ottima votazione. Al candidato o alla candidata sono inoltre richiesti dimestichezza con tecnologie web, buone capacità organizzative individuali, buona conoscenza della lingua inglese, disponibilità a lavorare su turni di 6 ore, sette giorni su sette, per un totale di 36 ore settimanali. Per candidarsi a questa posizione consultare il sito internet: https://careers.unicredit.eu.