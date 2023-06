Un Giullare per Far Ridere il Re, Lo Spettacolo "Ho Visto un Re" ai Giardini di Casale

Lunedì nuova tappa di "Se qualcuno ama un fiore" la rassegna inserita nel cartellone di Prato Estate 2023 e pensata per vivere e trascorrere le ultime ore del giorno in compagnia, spensieratezza negli spazi verdi della città. Ai giardini di Casale dalle 20 sarà la volta dello spettacolo "Ho visto un re" con Guido Nardin. I giullari nell’antichità erano esperti nell’arte della musica e del mimo, erano persone che dovevano essere in grado di far divertire la corte e soprattutto il re, anzi, gli unici che si potevano permettere di prendere in giro il re stesso, privandosi talvolta della propria dignità e serietà. Chi sarà il re della serata? Quale strumento suonerà questo giullare? Per scoprirlo non resta che vederlo dal vivo.