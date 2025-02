Un defibrillatore al ’Galleni’. Il dono di "Regalami un sorriso"

Calcio e podismo sono sport diversi, ma con diversi punti in comune: l’importanza della condizione atletica, l’"intelligenza" che tanto il calciatore quanto il podista deve utilizzare per "leggere" la gara. In certi casi, un trait d’union può però essere rappresentato dalla solidarietà e dall’attenzione alla salute. Ed è proprio quel che è successo domenica scorsa, quando poco prima dell’inizio della Mezza Maratona di Scandicci il Prato Nord ha ricevuto in dono un defibrillatore. Lo strumento, donato da Piero Giacomelli e dalla sua onlus "Regalami un Sorriso" al vice-presidente del club Angelo Brigandì, è già stato installato al Galleni. "Vogliamo ringraziare innanzitutto la onlus Regalami un Sorriso – ha spiegato – per aver portato a termine un progetto iniziato lo scorso anno. Eravamo ovviamente già in possesso di un Dae, che però in prospettiva avrebbe avuto bisogno di essere sostituito". A fare da tramite fra il Prato Nord e la onlus di Giacomelli è stato un tesserato del sodalizio di Galcetello con la passione per il podismo, lo scorso autunno. Anche il nuovo defibrillatore è quindi pronto all’utilizzo, all’occorrenza. "Abbiamo fatto sì che in ognuna delle nostre squadre ci fossero almeno un paio di tesserati in possesso di nozioni di primo soccorso" ha detto Brigandì.