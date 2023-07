Un concerto disegnato per Nuti Omaggio con film, musica e fumetti

Il 18 luglio alle 21.30 va in scena "Tutta colpa di Cecco", un concerto disegnato dal vivo, un omaggio a Francesco Nuti, progetto di Fabio Jamax Giuliani, Niccolò Storai e Stefano Simmaco. L’iniziaitiva si terrà in piazza San Domenico con ingresso gratuito. Il progetto nasce da una passione coltivata negli anni per le opere cinematografiche ma anche musicali (scritte insieme al fratello Giovanni) di Francesco Nuti, recentemente scomparso.

Perché un “concerto disegnato”? Che cosa significa? Per tutto lo spettacolo il fumettiere Niccolò Storai, ideatore del progetto, disegnerà dal vivo l’anima dei brani ed esprimerà con il suo talento la sua singolare interpretazione dei testi e delle immagini.

Durante lo spettacolo saranno proiettati inoltre spezzoni di film del regista e attore Francesco Nuti, accompagnati dalle musiche poetiche e divertenti scritte insieme al fratello Giovanni. Fabio “Jamax” Giuliani oltre ad aver dato – insieme a Stefano Simmaco – una nuova linfa vitale alle canzoni dei fratelli Nuti, arrangiandole in chiave 2.0, canterà alcuni brani durante lo spettacolo.

Ci saranno inoltre interventi di artisti come il cantautore Vanni Pinzauti, vincitore del premio Musicultura, la cantante pratese Vittoria Tuci e la ballerina Arianna Terreno.

Sul palco anche il quartetto jazz formato da Valentina Mattarozzi alla voce, Massimo Tagliata al pianoforte, Massimiliano Turone al contrabbasso e Stefano Gori al Sax. Stefano Simmaco con la collaborazione di Jean Paul Carradori cura la regia dello spettacolo.

E’ solo l’ultima iniziativa in ricordo dell’attore e registra pratese a cui la città ha tributato molti omaggi da quando è scomparso il 12 giugno scorso. Non ultima quella di ieri sera in centro storico. Durante la serata dedicata allo shopping sotto le stelle, infatti, c’è stato spazio anche per un tributo a Francesco Nuti. Il ricordo dell’attore si è articolato attraverso musica nei negozi, vecchie locandine e proiezioni di alcuni tra i suoi film più famosi.