Un compleanno speciale . Capezzana e la sua Misericordia. Un secolo pieno di solidarietà

La Misericordia di Capezzana compie cento anni: un bellissimo compleanno che l’associazione ha intenzione di festeggiare in grande stile. Partendo dalla sua storia: era il 17 gennaio 1924 quando fu inviata una petizione di trenta firmatari alla Misericordia di Prato per la costituzione di una sezione nel paese. La Confraternita ha deciso di festeggiare la prestigiosa ricorrenza domani con una messa presieduta dal vescovo Giovanni Nerbini alle 11 nella chiesa parrocchiale dedicata a Santa Maria Assunta. Concelebra il parroco e correttore della sezione don Rodolfo Melani. Sarà presente una rappresentanza del Magistrato dell’Arciconfraternita di Prato e non mancheranno confratelli e consorelle provenienti dalle altre sezioni. Al termine della celebrazione sarà offerto un aperitivo nella sede della Confraternita.

Nei prossimi mesi sono in programma altre iniziative per festeggiare il centenario, tra queste la vestizione di nuovi confratelli e consorelle, dopo un percorso di incontri di formazione, un pellegrinaggio e a fine giugno la festa con l’inaugurazione di un nuovo mezzo per i servizi sociali. Verrà anche presentato il libro scritto da Andrea Carrini e Roberto Nardi che ripercorre i cento anni di storia della sezione di Capezzana.

"La Misericordia di Capezzana è composta da 240 iscritti, un numero importante se si pensa che il paese conta non più di un migliaio di abitanti. Siamo piccoli ma molto attivi e radicati sul nostro territorio", commenta il presidente della sezione Andrea Carrini.

La Confraternita può contare su venticinque confratelli e consorelle, che sono impegnati quotidianamente nei servizi socio sanitari, in particolare quelli di assistenza diretta alle persone, soprattutto anziani, malati e fragili. Il parco mezzi della Misericordia di Capezzana ha a sua disposizione due ambulanze e ben cinque automezzi per assicurare i servizi sociali alla popolazione.