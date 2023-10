Un autunno da sfogliare. Vive le France con Amélie Nothomb

Per Un autunno da sfogliare, giovedì 5 ottobre alle 17 in sala conferenze della Lazzerini, si terrà il primo incontro di "Vive la France", due appuntamenti con docenti di lingua e letteratura francese su autori e opere francesi e francofoni, in collaborazione con l’associazione culturale Fil rouge di Prato, pensati per promuovere la lingua, la letteratura e la cultura francese. Un modo per rendere accessibile anche al grande pubblico opere più o meno celebri della grande tradizione d’Oltralpe e d’Oltremare; un’occasione per suscitare curiosità e offrire momenti ricreativi e formativi con un approccio divulgativo e non cattedratico.

In questo primo incontro dal titolo "Amélie Nothomb, tra finzione e realtà", Eric Barthélemy condurrà il pubblico in un percorso per scoprire la prolifica autrice francofona belga pluripremiata e sempre molto attesa alle sue uscite letterarie. Attraverso i suoi numerosi romanzi e le sue autobiografie, parleremo dei temi ricorrenti nelle sue opere, della sua vita, dalla sua infanzia in Giappone che l’ha influenzata, alla sua consacrazione come scrittrice e dell’importanza che la letteratura ha avuto per lei per affrontare il suo nemico interiore. Info: tel. 0574 1837800-7828.