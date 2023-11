Un altro smacco. Perché i militari non ritornano?

Prato è scomparsa anche dalla cartina del governo. Dopo la gaffe della Lonely Planet, che ha cancellato la città, bisogna prendere atto che per l’esecutivo il problema della sicurezza in città merita, per ora, il ritorno dei militari. A nulla sono valse al momento le richieste della parlamentare di Forza Italia Erica Mazzetti e la sua fiducia sul ritorno dei soldati per pattugliare le strade: 11 città avranno più sicurezza grazie alla prsenza dei militari, non la nostra, nonostante tutte le più recenti graduatorie sui reati vedano Prato tristemente nelle posizioni di testa. C’è ancora tempo, per carità, ma esattamente cosa c’è da aspettare?

