Un aiuto per pagare l’affitto Aperto il bando contributi Come presentare domanda

È stato pubblicato sul sito web del Comune il bando affitti, per assegnare contributi Che integrino il pagamento del canone di locazione (https:www.comune.prato.it). Le domande possono essere presentate fino alle 13 del 20 luglio. La presentazione avviene esclusivamente online sul sito web del Comune: l’accesso è consentito tramite Spid, tessera sanitaria o carta di identità elettronica. Solo gli anziani e le persone con comprovate fragilità, e senza alcuna rete familiare, possono prendere un appuntamento agli uffici del servizio sociale e immigrazione per ricevere servizio di assistenza alla compilazione e invio della domanda. L’appuntamento può essere prenotato telefonando al numero verde 800922912, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 e alle 13 e lunedì e giovedì anche in orario pomeridiano dalle 15 alle 17. Possono presentare la domanda di contributo i cittadini italiani e stranieri residenti nel Comune di Prato in possesso di un regolare contratto di affitto relativo all’immobile in cui si risiede. Inoltre, per poter partecipare al bando non devono essere superate queste soglie:

Isee non superiore a 16.500 euro. Alla domanda va allegata una copia del documento d’identità del richiedente, la copia del contratto di locazione e dell’attestazione del pagamento annuale dell’Imposta di Registro. La graduatoria provvisoria e l’elenco provvisorio degli esclusi verranno pubblicati entro il termine di 60 giorni dalla scadenza del bando e sarà possibile presentare ricorso nei successivi 15 giorni, tramite il modulo disponibile sul sito del Comune. La graduatoria definitiva e l’elenco definitivo degli esclusi saranno pubblicati all’Albo Pretorio entro 60 giorni dal termine per la presentazione dei ricorsi. Per ulteriori informazioni 800.058.850.