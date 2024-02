Un aiuto per orientarsi nel mercato

Da gennaio, è terminato il servizio di tutela per il gas, come appunto previsto dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas (Arera). Chi non è passato al mercato libero ha ricevuto

dal proprio operatore una comunicazione delle nuove condizioni economiche di fornitura. A luglio si verificherà una situazione analoga per il mercato domestico dell’energia elettrica. In caso di mancato passaggio volontario al mercato libero, Arera assegnerà automaticamente un nuovo fornitore ai clienti domestici sulla base degli esiti di procedure d’asta (vinta da Edison). Le novità per i consumatori derivanti da questo cambiamento saranno illustrate nel corso dell’incontro che Confartigianato Imprese Prato e Anap Prato hanno organizzato per oggi pomeriggio alle 15 nella sede di Maliseti in via Dino Saccenti 19-21 (davanti al Palazzetto dello Sport).

Sarà una occasione per illustrare l’evoluzione del mercato e come potersi orientare fra le varie voci della bolletta ma anche tra la giungla di offerte che quotidianamente riceviamo in vari modi. Verrà illustrata anche l’esperienza nel mercato libero di Multienergia, ovvero il consorzio di Confartigianato. Illustreranno gli argomenti il Responsabile Energia di Confartigianato Imprese Prato, Stefano Chini e la direttrice di Multienergia, Sara Rastelli.