Uisp, è Astrid Hunstad la nuova presidente

E’ Astrid Hunstad la nuova presidente della Uisp di Prato. Succede a Maurizio Vannelli, che per statuto non poteva essere rieletto, di cui era stata vice presidente. Il congresso provinciale dell’ente di promozione ha fatto dunque una scelta nel segno della continuità. "Essere il nuovo presidente di Uisp Prato è per me un grande onore ma anche una grande responsabilità, un compito che assumo in modo molto serio – spiega la nuova presidente -. Già ero tanto attiva in associazione ma adesso le mie giornate cambieranno ulteriormente perché andrò ad assumere un impegno che richiederà ancora più presenza e attenzione". Nominati anche i membri del nuovo consiglio che sono Angiolo Roberto Bellandi, Vincenzo Broccolo, Giorgio Daga, Barbara Gosetto, Giampaolo Mancini, Alessio Pacini, Alberto Pagnini, Luana Pennella, Marco Tempestini, Maurizio Vannelli e Ambra Giuliana Giorgetti. Presidente e consiglio appena eletti resteranno in carica per quattro anni.

