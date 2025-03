Ucciso dal mezzo di Alia, chiesta condanna

Un anno e otto mesi. E’ la condanna che il pm Alessia Jacopini ha chiesto al termine delle requisitoria nel processo che vede alla sbarra, accusato di omicidio stradale, il conducente, albanese di 40 anni, difeso dall’avvocato Luca Betti, di un mezzo della raccolta della carta e cartone per conto di Alia.

L’imputato è accusato di aver investito e ucciso, il 3 gennaio 2023, Marcello Renzo Fioretti, 80 anni, all’incrocio fra via Busento e via Livenza a Chiesanuova. La Procura ha contestato un’aggravante in quanto il mezzo viaggiava contromano, come fu stabilito dalle consulenze tecniche e dall’autopsia. Un punto su cui la difesa non concorda sostenendo invece che il furgone viaggiava nel corretto senso di marcia. Si tratta di un particolare non da poco in quanto la pena senza l’aggravante del viaggiare contromano va da 2 a 7 anni, mentre con l’aggravante da 5 a 10. Il giudice (il processo si tiene in rito abbreviato) ha rinviato l’udienza a maggio per le repliche e la sentenza. La moglie di Fioretti si è costituita parte civile, assistita dall’avvocato Sara Milani.

Fioretti abitava con la moglie a un centinaio di metri dal punto dove quella mattina fu investito e ucciso. Una strada interna e poco trafficata che conosceva bene. L’anziano stava attraversando quando il furgone della cooperativa La Traccia, che raccoglie la carta per conto di Alia, sbucò all’improvviso investendolo in pieno. Fioretti fu colpito dalla parte posteriore destra del mezzo. Il conducente bloccò subito il veicolo prestando i soccorsi. Il furgone colpì Fioretti con la parte posteriore, un punto "cieco" che non permise al conducente di vedere l’anziano sulla strada.