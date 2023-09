Tv Prato: Gisonni nuovo direttore, solidarietà Ucsi a Rossi a Prato

Sulla ristrutturazione di Tv Prato (nella foto il presidente Roberto Macrì), che ha portato al licenziamento del direttore generale, il giornalista Gianni Rossi, è intervenuta con una nota anche Ucsi Toscana, l’Unione cattolica della stampa italiana che riunisce i giornalisti laici di ispirazione cattolica. Ucsi ha espresso solidarietà al collega Gianni Rossi, licenziato dopo 14 anni di direzione della emittente pratese.

"Ucsi Toscana esprime piena solidarietà al collega, amico e socio, il giornalista Gianni Rossi, che è stato licenziato in tronco dal ruolo di direttore generale di Tv Prato, emittente storica nel panorama delle televisioni cattoliche. Emittente che Rossi ha guidato per 14 anni e che ha fatto crescere attraversando un periodo notoriamente difficile per tutto il mondo dell’informazione e dell’editoria. Ucsi Toscana apprende con preoccupazione del provvedimento così definitivo preso nei confronti del collega Rossi. Una ferita per il mondo del giornalismo e dell’informazione di ispirazione cattolica". La decisione di un cambio di guida nell’emittente pratese ha portato anche alla scelta del nuovo direttore, il giornalista Giancarlo Gisonni, coordinatore editoriale di Tv Prato e volto conosciuto del piccolo schermo. La sua nomina verrà ufficializzata a breve. Intanto venerdì, dopo la notizia del licenziamento di Rossi, tutti i dipendenti di Tv Prato (senza riunirsi in assemblea) hanno condiviso e diffuso una nota per esprimere la loro posizione. Nota nella quale è stato espresso apprezzamento per la soluzione individuata dalla Diocesi per garantire il futuro della televisione tramite l’ingresso dell’imprenditore Manuele Lo Conte nella società Ope-Fin (ha acquisito il 4%), che controlla la Tv e gran parte del patrimonio immobiliare diocesano.