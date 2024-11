"Tuttorial": gli Oblivion al Politeama

Ancora biglietti disponibili per "Tuttorial. Guida contromano alla contemporaneità", lo spettacolo in scena oggi alle 21 e domani alle 16.30 al Politeama con il vulcanico quintetto degli Oblivion, diretto da Giorgio Gallione. Attori, cantanti, musicisti, mimi, cabarettisti, imitatori in un mix di genialità, cultura e grande qualità artistica, gli Oblivion sono dei veri artisti e divertono con intelligenza. Il popolo della rete li conosce per le loro parodie canore o letterarie come "I Promessi sposi in 10 minuti", ma ad amarli sono anche le generazioni più adulte, che in loro ritrovano gli eredi del Quartetto Cetra. Il loro show è una carrellata di personaggi catapultati nell’era digitale: da Galileo Galilei che diventa star di TikTok a Leonardo da Vinci che non riesce a produrre contenuti virali, fino a Manzoni che vuole ambientare i suoi Promessi Sposi nelle serie tv più famose di oggi. E poi Marco Mengoni che canta all’Ikea, personaggi che caratterizzano il nostro presente come l’infaticabile rider e il pavido ‘leone da tastiera’ fino ad arrivare alla satira di costume, alla politica e all’attualità. Graziana Borciani, Davide Calabrese, Francesca Folloni, Lorenzo Scuda e Fabio Vagnarelli, nella foto) si fanno beffa dei più moderni strumenti di comunicazione giocando con le parole e con generi di ogni sorta e di ogni epoca, in un rocambolesco viaggio tra passato e futuro da non perdere.