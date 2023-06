Tutto è vita Fest al borgo di Mezzana

Il 24 e 25 giugno l’associazione TuttoèVita inaugura la prima parte del Borgo Tutto è Vita, a Mezzana, nel comune di Cantagallo. Le due giornate sono celebrate con il TuttoèVita Fest! con musica, poesia e teatro, con artisti all’opera in ogni angolo del borgo. Si potranno "assaggiare" le attività che l’associazione offrirà al Borgo in futuro: i colloqui con i volontari dedicati a chi sta affrontando una malattia, un lutto o una crisi di senso della vita, i laboratori di arteterapia e danzaterapia, le esperienze di Greentherapy e di meditazione. Tanti gli ospiti attesi, da quelli istituzionali ad artisti di fama, come la cantante Alice e David Riondino. Per partecipare è necessario iscriversi: la partecipazione è offerta come regalo a chiunque partecipi al crowdfunding per la ricostruzione del Borgo e dell’Hospice.