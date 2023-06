Tutti in coro con Euphonios Dalle note classiche al pop Cento voci per Michael Jackson

Euphonios s’addice a Michael Jackson e lo dimostra con uno spettacolo che il 7 giugno alle 21 andrà in scena al Politeama con oltre 100 elementi, sezioni di cinque compagini musicali diverse, per celebrare il re del Re del Pop, dopo i 40 anni dalla pubblicazione di " Thriller", uno degli album più famosi. Ma con questo appuntamento l’Associazione Corale Euphonios confermando la propria versatilità, dimostra anche la sua missione per divulgare il canto e la musica tra i giovani. E lo fa confrontandosi con una figura come Jackson che ha dedicato la propria vita a fare musica a partire da quando era ragazzino: effetto speculare col coro di voci bianche di Euphonios che propone l’approccio al canto nel momento prezioso dell’infanzia aggregando chiunque abbia voglia di fare musica. Certo che lo stile di Jackson, con le sue sonorità e i suoi ritmi, le performance e le coreografie, mai disgiunte da un impegno civile sono un collante efficace per appassionare i giovani. Ma non solo.

Tra i vari gruppi che si esibiranno c’è anche la band dell’associazione Giulio Gabbiani, con Claudio Bianchi nipote dello storico musicista pratese che fu uno dei primi a promuovere la musica pop. E c’è anche Alice Gabbiani nipote che guida Harmonic Lights un gruppo di dieci giovani violoncellistie. Euphonios aggrega una cinquantina di elementi tra voci bianche, coro giovanile e il suo Vocal Ensemble, con la direzione di Elia Orlando. La saldatura con la città è rafforzata dalla presenza del coro della scuola media Malaparte, una trentina di giovani studenti. E dulcis in fundo, la cornice di Tersicore, dea della danza, con la presenza di un gruppo di ballo di otto ragazzi della scuola Imaginadanza diretta da Morena Marchetti, guidati da Andrea Magheri. La musica: tra i brani più famosi del concerto Man in the Mirror, Billy Jean, Beat it, Bad, We are the World. Il prezzo del biglietto è 12 euro.

Goffredo Gori