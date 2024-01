Tutti i consigli di Confconsumatori

Sono partiti i saldi. E ricordiamo allora alcuni semplici consigli di Confconsumatori per evitare delusioni. Uno dei suggerimenti, ad esempio è comprare possibilmente in negozi abituali: "Sarà più facile accertarsi della convenienza". E poi, conservare lo scontrino perché il negoziante è obbligato a sostituire l’articolo difettoso anche se vi sono cartelli con dicitura che i capi in svendita non si possono cambiare. "È obbligatorio esporre nel talloncino il prezzo pieno, la percentuale di sconto e il prezzo scontato – si legge nel decalogo di Confconsumatori – Confrontare, anche durante i saldi, i prezzi dei vari esercizi. Verificare che l’etichetta del capo d’abbigliamento contenga la composizione e le istruzioni per la pulizia". La merce a saldo, ricorda Confconsumatori, deve essere tenuta fisicamente separata da quella a prezzo pieno. "Il consumatore ha diritto di provare i capi, esclusa la biancheria intima. Infatti se la taglia è sbagliata il commerciante potrebbe rifiutare la sostituzione perché non si tratta di un difetto – continua l’associazione – Attenzione ai saldi superiori al 50%: potrebbero nascondere fregature, ad esempio merce dell’anno passato: potrebbe essere ugualmente un buon affare purché il negozianti informi il cliente. Non farsi ingannare da false informazioni: la garanzia per vizi e difetti è di due anni secondo il Codice del consumo. È obbligatorio accettare il pagamento in moneta elettronica".