Tutti dentro il mercato senza tutele "Attenzione ai prezzi troppo bassi"

Il primo aprile è scaduto il termine per le microimprese

e i condomini per passare dal mercato tutelato a quello libero per le forniture di gas e corrente. Per coloro che non hanno ancora individuato un

nuovo fornitore è scattata l’assegnazione al servizio a tutele graduali in modo da garantire la continuità della fornitura. È il momento quindi di affacciarsi al variegato mondo delle offerte. Per le famiglie, sia per l’elettricità sia per il gas, il superamento della tutela di prezzo è invece previsto entro il 10 gennaio 2024. Significa che dal 2024 tutti i contratti di luce e gas dovranno essere rinnovati e cambiati. Il principio è quello

di permettere a cittadini e imprese di scegliere l’offerta migliore per la propria situazione. Il problema semmai è difendersi dalla miriade di offerte presenti sul mercato

e non cadere nella rete dei truffatori, che in questi casi sono sempre dietro l’angolo.