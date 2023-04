"Turismo e cultura per il futuro" Poggio, ecco la ricetta di Puggelli

Investimenti e idee per valorizzare la storia di Poggio, i suoi personaggi e rendere ancora più ricchi musei e collezioni incentivando il turismo. Non solo: c’è l’idea di coinvolgere i cittadini con i loro archivi fotografici nella conservazione della memoria. La lista "Poggio, Insieme!" che sostiene la candidatura a sindaco di Francesco Puggelli per le amministrative del 14 e 15 maggio, ha inserito nel programma proposte culturali nuove e la conferma di percorsi già intrapresi. Nel 2022 a Poggio si sono registrati 18.200 pernottamenti negli hotel, agriturismi e bed & breakfast, frutto del turismo vacanziero ma anche congressuale e fieristico.

"Possiamo fare ancora tanto – dice Francesca Faggi, candidata al consiglio comunale della lista ’Poggio, Insieme!’ da sempre impegnata nella Pro Loco – e nel nostro programma punteremo su uno sviluppo turistico che possa valorizzare di più le nostre bellezze, dalla villa medicea alle Scuderie, all’oasi apistica fino ai percorsi di trekking". L’obiettivo è creare una sorta di "Rinascimento fuori porta" attraverso il potenziamento del "Museo Soffici e del ‘900 italiano" e del fondo "Luigi Corsetti" completandolo, in accordo con la famiglia, con la sezione di storia locale, oltre a riproporre la borsa di studio per laureati e laureandi. Le idee in campo riguardano anche la riattivazione del periodico informativo e culturale "Ambra" e alcune novità: una rassegna artistica alla memoria del baritono Giorgio Gatti e un concorso fotografico in memoria di Damiano Letizia. Inoltre la lista a sostegno di Puggelli si vuole impegnare per celebrare e far conoscere gli anniversari legati alla nascita della Beata Margherita Caiani, di Filippo Mazzei, per ricordare le figure di don Ruggero Risaliti, parroco del Santissimo Rosario e don Giuseppe Frati, parroco di Bonistallo che molti cittadini non hanno conosciuto. Infine potrà nascere un archivio fotografico "Poggio popolare", mediante la condivisione e la messa a disposizione, da parte dei cittadini, di copie di fotografie storiche per realizzare un archivio collettivo di volti e storie di Poggio.

"Poggio a Caiano è paese vivo, non è un dormitorio come lo definisce, anche per iscritto, il candidato del centrodestra Palandri – dice Puggelli – portando avanti una narrazione a tinte scure. Cercare di demolire tutto il buono che c’è è una mistificazione della realtà. Ci sono cose da migliorare? Certo e lo faremo, insieme, con serietà, umiltà e determinazione ma guidati dall’amore verso il nostro paese che è dinamico, inclusivo, ricco di beni artistici, storici e paesaggistici di inestimabile valore".