Tumore al seno. Un convegno sulla ricerca

Stabilire lo stato dell’arte della ricerca clinica e traslazionale nel tumore al seno e anticipare le sfide future tra innovazioni e opportunità. Sono gli obiettivi del convegno Prato Breast, che si terrà il 18 e il 19 aprile alla Camera di Commercio di Pistoia e Prato, organizzato dall’Oncologia medica dell’ospedale Santo Stefano con la collaborazione della Fondazione Sandro Pitigliani. Intanto ha riscosso successo la campagna di prevenzione nazionale gratuita Salute in Comune. Sabato 250 donne sono state visitate gratuitamente nella clinica mobile in Piazza del Comune con due unità dotate di ecografo ad alta definizione, mammografo 3D ad alta definizione con software speciale per i microseni e stazione per la refertazione effettuata da radiologi e medici specialisti, guidati dal dottor Dario De Vietro.