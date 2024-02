Trova portafoglio con 3.000 euro. E lo fa restituire a un turista svizzero

Prato, 17 febbraio 2024 – Un turista ha perso il portafogli, con dentro circa 3.000 euro, ma un ragazzo lo ha trovato e riconsegnato alla polizia. E’ accaduto a Prato nei giorni scorsi. Un italiano di 36 anni, residente in Svizzera, si è recato in Questura per consegnare il portafoglio, ritrovato in viale della Repubblica, all’interno del quale c’erano documenti e contanti.

Il turista aveva presentato denuncia di smarrimento nei giorni precedenti senza però fornire un recapito certo. La polizia, appena ricevuto il portafoglio dal trentaseienne, si è messa sulle tracce del turista Dopo alcuni giorni la Questura, in seguito alle ricerche sul territorio svolte anche utilizzando canali informativi, è riuscita a mettersi in contatto con il proprietario del portafoglio informandolo della bella notizia del ritrovamento e che avrebbe potuto rientrarne in possesso immediatamente.

Giovedì, il turista è stato invitato in Ufficio insieme al cittadino che aveva rinvenuto il portafoglio per la restituzione dell’oggetto smarrito, rientrando quindi in possesso dei suoi effetti

personali.

Il turista ha voluto ringraziare per l’efficienza la polizia di Stato il cui interessamento, soprattutto nella difficile attività del suo rintraccio, ha consentito che la vicenda si concludesse nel migliore dei modi. Ha voluto ringraziare personalmente anche al cittadino italiano che con onestà e senso civico, si è rivolto alle forze dell’ordine per la presa in consegna dell’oggetto e le conseguenti attività di ricerca. L’uomo infatti, appena trovato il portafoglio, lo ha subito consegnato al piantone in Questura.

Una analoga vicenda è accaduta alcune settimane fa quando una signora, passeggiando in strada, aveva ritrovato una busta con dei soldi. L’aveva subito portata alla polizia. Venne fuori che quei soldi erano la pensione di un anziano che l’aveva perso appena uscito dall’ufficio postale per il ritiro. Anche in quel caso, i soldi furono restituiti in Questura.