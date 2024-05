Trofeo Città di Prato, dopo le qualificazioni oggi il primo turno del tabellone

Dopo due giornate di qualificazione si gioca oggi il primo turno del tabellone principale del 40esimo "Torneo Internazionale Giovanile Under 18 Città di Prato". Quest’anno la novità sarà la sessione serale (a partire dalle 17) da domani a venerdì. Dopo le qualificazioni, sono arrivati al tabellone principale lo sloveno Ziga Sesko e gli italiani Filippo Pecorini, William Mirarchi e Riccardo Pasi tra gli uomini, mentre al femminile sono tutte azzurre le atlete che accedono al main draw: Vittoria Segattini, Carla Giambelli, Gaia Mais e la toscana Sveva Pieroni. Ieri si è svolta anche la giornata junior, con ospite d’eccezione Francesca Schiavone e con numerosi giocatori del torneo che assieme alla vincitrice del Roland Garros 2010 hanno diviso il campo con i bambini della scuola tennis di via Firenze. "Migliore inizio del torneo non poteva esserci con Francesca Schiavone a giocare con i nostri bambini insieme ai futuri campioni del tennis mondiale – spiega il presidente del Tc Prato, Marco Romagnoli –. La partecipazione è di alto livello, con tanti eventi collaterali che ci permettono di far partecipare i tanti appassionati". Nel tabellone maschile il favorito è il cinese numero 40 del ranking Itf, Tianhui Zhang, seguito dall’azzurro, finalista al Città di Firenze, Daniele Rapagnetta. Poi il coreano Yeonsu Jeong e lo svedese Ludvig Hede. Tra gli italiani da seguire Samuele Seghetti, Pierluigi Basile, Lorenzo Belardo e il vincitore di Salsomaggiore, Jacopo Vasami. Nel tabellone femminile la kazaka Asylzhan Arystanbekova è la favorita, seguita dalla svedese Lea Nilsson. Da seguire le due americane Christasha McNeill e Claire An, l’italiana Angelica Sara e l’austriaca Lilli Tagger, ma attenzione anche a Greta Petrillo, Anastasia Bertacchi e alla beniamina di casa, Vittoria Vignolini. Fra gli eventi collaterali, sabato dalle 10.30 si terrà un’esibizione tra i migliori giocatori di tennis in carrozzina toscani.