Treno Memoria. Viaggio offerto a tre cittadini

Il Comune di Montemurlo celebra il Giorno della Memoria, ricorrenza che commemora le vittime dell’Olocausto e della deportazione nazi-fascista a 80 anni dalla liberazione del campo di sterminio di Auschwitz, e dedica le iniziative al ricordo di Marcello Martini (nella foto).

Martini è stato il più giovane deportato politico italiano, arrestato nel giugno 1944, a soli 14 anni e dal 2015 cittadino onorario di Montemurlo. Oggi alle 10 al teatro della Sala Banti incontro tra gli studenti delle scuole di Montemurlo e del Liceo artistico Umberto Brunelleschi e Alessandra Martini, figlia di Marcello, che ricorderà la figura del padre scomparso nell’agosto 2019. Sarà presente il giornalista Lorenzo Tempestini che presenterà il podcast "Ribelli, la Resistenza, l’eccidio, la Liberazione di Prato", una produzione della Fondazione Museo della Deportazione e Resistenza di Prato.

Lunedì 27 gennaio ore 11, 45 in località Il Mulino si svolgerà la deposizione di una corona d’alloro al cippo commemorativo in memoria di Marcello Martini. Le iniziative proseguono venerdì 31 gennaio ore 10 nel salone consiliare del Comune di Prato (piazza del Comune 2) con il convegno "Memoria europea per il futuro dell’Europa", partecipa Nadir Caruana, dell’Università di Firenze.

Infine l’amministrazione comunale offrirà la possibilità a tre cittadini maggiorenni residenti nel territorio comunale di partecipare gratuitamente all’annuale Viaggio della Memoria, in visita agli ex capi di concentramento austriaci di Mauthausen, Gusen, dove perse la vita il deportato montemurlese, Erasmo Meoni, ed Ebensee e all’ex centro di eutanasia di Hartheim, grazie al contributo di UnicoopFirenze.