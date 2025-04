Treno memoria. Viaggio gratis per due giovani

È prorogata a lunedì 14 aprile alle 15 la scadenza del concorso "Il futuro della memoria" per partecipare gratuitamente al Viaggio della memoria, in programma in Austria dall’8 al 12 maggio. Il Comune di Montemurlo, grazie al contributo di Unicoop Firenze, offre la possibilità a due giovani residenti, dai 18 ai 25 anni, di partecipare gratuitamente all’annuale viaggio della memoria e visitare gli ex capi di concentramento austriaci di Mauthausen, Gusen, Ebensee e l’ex centro di eutanasia di Hartheim. I vincitori saranno proclamati venerdì 18 aprile. Il Viaggio della Memoria è organizzato in collaborazione con Associazione Nazionale ex Deportati nei campi nazisti (Aned) e Fondazione Museo della Deportazione e Resistenza.

"Invitiamo tutti i nostri ragazzi a inviarci i loro elaborati sul tema della memoria e della sua importanza per costruire un presente ed un futuro di pace. Un’esperienza toccante per sviluppare consapevolezza e un’identità fondata sui valori del rispetto e della democrazia", dice la presidente del Consiglio comunale, Federica Palanghi (nella foto).

Il concorso è aperto a tutti i cittadini residenti Montemurlo di età compresa tra i 18 e i 25 anni. Per partecipare al concorso, i partecipanti dovranno presentare un elaborato sul tema: "Il futuro della memoria". L’elaborato potrà essere di qualsiasi genere e potrà essere presentato su qualsiasi supporto (ad esempio, saggio breve, prosa, poesia, disegno, dipinto, presentazione PowerPoint, video, foto). L’elaborato potrà esser consegnato personalmente all’ufficio protocollo del Comune di Montemurlo aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13,30 (piazza della Repubblica) oppure inviato all’indirizzo mail [email protected] (0574-461655).