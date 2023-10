Treni, più corse per Lucca Comics

Saranno 140 i treni che andranno ad aggiungersi all’offerta ordinaria per un totale di 400mila posti. E’ questa l’offerta che Trenitalia, in accordo con la Regione, metterà a disposizione in Toscana per raggiungere Lucca in occasione di "Lucca Comics 2023" in programma dal 1 al 5 novembre. Il programma completo dei treni sulle linee Firenze–Prato–Lucca, Pisa–Lucca, Viareggio–Lucca e Lucca–Castelnuovo Garfagnana - dedicato alla manifestazione è consultabile su trenitalia.com.Per la prevista elevata affluenza dei viaggiatori, per l’incremento del numero dei treni in circolazione e per la riorganizzazione degli accessi in stazione, sono possibili allungamenti dei tempi di viaggio. Trenitalia consiglia di acquistare il biglietto del treno nei giorni precedenti la partenza e di recarsi in stazione con largo anticipo.