Treni, circolazione regolare nel fine settimana

Anche per il prossimo fine settimana, il 23 e il 24 marzo, sono garantite le corse dei treni da e per la Vallata. A comunicarlo sono Rfi (Rete Ferroviaria Italiana) e Trenitalia, che a fronte del disagio causato dalla frana sulla Sr 325, hanno deciso, anche per il prossimo weekend di sospendere i lavori programmati sulla Direttissima e di mantenere l’orario consueto del fine settimana.

In aggiunta, ci saranno, come è già avvenuto nelle scorse settimane, corse straordinarie con cadenza ogni due ore. Sabato 23 marzo saranno previsti i seguenti treni straordinari: da Prato, Stazione Centrale, a Vernio con fermata a Vaiano, alle 11.10, alle 13.10, alle 15.10, alle 17.10 e alle 19.10; da Vernio per Prato, con fermata a Vaiano, alle 12.10, alle 14.10, alle 16.10 e, alle 18.10 e alle 20.10.

Domenica 24 marzo saranno previsti i seguenti treni straordinari: da Prato Centrale a Vernio, con fermata a Vaiano alle 4.10, alle 6.10, alle 8.10, alle 10.10, alle 12.10, alle 14.10; da Vernio verso Prato, con fermata a Vaiano, alle 5.10, alle 7.10, alle 9.10, alle 11.10, alle 13.10, alle 15.10.

Invece, per quanto riguarda gli autobus, Autolinee Toscane ricorda che le corse e gli orari vengo costantemente monitorati ed talvolta ridefiniti, in accordo con gli enti locali, sulla base degli sviluppi e degli orari e corse del servizio ferroviario al fine di garantire, al netto del blocco della viabilità causato dalla frana sulla 325, il collegamento tra Prato e Vaiano e poi con il resto della Val di Bisenzio.

L’invito ai pendolari è quindi quello di "leggere attentamente gli orari delle corse previste, inclusi i collegamenti ferroviari sul sito ufficiale di Autolinee Toscane".Gli spostamenti dei cittadini della Vallata.

C.I.