Trekking e laboratori sul Monteferrato per la festa dei parchi

Domenica al centro visite Il Borghetto di Bagnolo ritorna "Monteferrato in festa", una giornata di escursioni trekking, laboratori ambientali e mostre per conoscere il territorio e le sue particolarità naturalistiche. Come ogni anno la manifestazione si svolge in occasione della Giornata europea dei parchi ed è promosso dal Comune di Montemurlo. Il programma di iniziative parte alle 9.30 al Borghetto, dove ci sarà il ritrovo dell’escursione ad anello sul "Cammino dell’acqua" lungo il torrente Bagnolo a cura di Legambiente. I camminatori percorreranno il sentiero Cai 412 e toccheranno Cava Guarino, il rio Bagnolo, il bacino idrico di Montachiello. Il rientro è previsto per le 12.

Dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, al Borghetto si potrà visitare la mostra "Curiosando nell’area del Monteferrato" a cura del gruppo fotografico Zoom zoom. Dalle 15 alle 17 le famiglie e i bambini potranno partecipare ai laboratori di educazione ambientale di Legambiente. Nel pomeriggio il gruppo trekking La storia camminata propone un’escursione guidata alla scoperta degli antichi poderi".