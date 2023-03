Trekking da Prato fino a Livorno Per spingere progetti sull’autismo

In occasione della Giornata modiale della consapevolezza autismo, dal 29 marzo al 2 aprile, torna l’iniziativa "Sentiero blu. Sul cammino di san Jacopo" della Fondazione Opera santa Rita (nella foto la presidente Renza Sanesi) che fornisce attività educative e di protezione a favore di minori con difficoltà personali, familiari e sociali, per assicurare loro una crescita armoniosa ed un inserimento adeguato nel contesto sociale. Da oltre vent’anni è impegnata con progetti dedicati all’autismo. Una settimana di trekking da Prato a Livorno serve a sensibilizzare sull’autismo con il coinvolgimento delle associazioni locali. L’esperienza sarà documentata quotidianamente con foto e video sulle pagine social della Fondazione. La partenza è fissata per il 29 marzo alle 8 da piazza Duomo passando per Figline di Prato e Rocca di Montemurlo in direzione di Pistoia per la prima tappa. Il 2 aprile alle 9, il rientro a Prato è fissato con un flash mob della scuola di ballo Eta Beta, mentre alle 10 nel salone consiliare del Comune vi saranno i saluti della giunta. Per informazioni: 392-9093755.