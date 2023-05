In travaglio mentre è in questura. Mamma soccorsa da una poliziotta

Prato, 20 maggio 2023 - Le si sono rotte le acque mentre era in coda all’ufficio passaporti in questura. Sono stati attimi di panico quelli vissuti ieri mattina in questura dove una donna, 30 anni, in stato interessante ha accusato dei forti dolori conseguenti alla rottura delle acque. La donna era in coda per ritirare il passaporto durante le giornate di open day che la Questura organizza da quando, in seguito al Covid, c’è stata una super richiesta per rifare i documenti. Le richieste sono state talmente alte che la Questura si è organizzata per mettere a disposizione dei cittadini delle giornate aggiuntive per sbrigare le pratiche. E ieri mattina la donna, italiana, in avanzato stato di gravidanza, si era recata allo sportello per ritirare finalmente il passaporto. Ma la sua bambina ha deciso in quel preciso istante di venire alla luce.

La donna ha chiesto aiuto alle persone presenti spiegando che cosa stava succedendo, le si erano rotte le acque e il parto era dunque partito. Aveva forti dolori e contrazioni. La gestante è stata immediatamente soccorsa da una poliziotta che si trovava allo sportello per il disbrigo delle pratiche. L’agente non ha esitato a prestare le prime cure alla donna in difficoltà e, nello stesso tempo, ha chiamato il 118. In pochi minuti in Questura è arrivata un’ambulanza.

La donna è stata presa in carico dai sanitari ed è stata trasferita d’urgenza all’ospedale Santo Stefano. Poco dopo, ha partorito una bella bambina. Mamma e figlia stanno bene anche grazie alla prontezza di riflessi della poliziotta che si è subito prodigata per soccorrere la signora che aveva bisogno di aiuto. E’ stata una mattina piuttosto movimentata all’ufficio passaporti della Questura che, però, si è risolta nel migliore dei modi.