Trasporti, sciopero di quattro ore. Garantiti tutti i servizi essenziali

Non solo l’alluvione e la pioggia di ieri sera che ha fatto tornare la paura, ma ora anche lo sciopero. Sarà una giornata di passione quella odierna per i pendolari o per chi in generale si sposta con i mezzi pubblici. Quest’oggi è infatti indetto lo sciopero generale che riguarderà sia i treni che gli autobus. Partiamo dal sistema ferroviario, dove dalle 9 alle 13 ci sarà lo sciopero del personale del gruppo Ferrovie dello Stato.

Come spiegato dalla stessa azienda "l’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione". Non solo. Durante lo sciopero non sono garantiti i servizi, ma anzi ci potrebbero essere ritardi o cancellazione dei convogli.

Ricordiamo comunque che nel trasporto regionale sono stati istituiti i servizi essenziali nelle fasce orarie di maggiore frequentazione, cioè dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Informazioni sui collegamenti e sui servizi si potranno reperire attraverso l’app Trenitalia, nella sezione Infomobilità del sito internet dell’azienda, tramite il numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie e presso il personale di assistenza clienti.

Lo sciopero di quattro ore del personale riguarda anche gli autoferrotranvieri e gli internavigatori dei settori pubblici e privati. L’agitazione sindacale, come detto, riguarda anche gli autobus. Nelle province di Prato, Firenze, Livorno, Lucca, Massa, Pisa e Pistoia lo sciopero generale indetto da Filt Cgil e Uil Trasporti sarà dalle 9 alle 13 ma nel rispetto delle fasce di garanzia il servizio riprenderà dalle 12.30.

"Autolinee Toscane informa che, a seguito dell’ordinanza di precettazione del Ministero dei Trasporti, lo sciopero generale di 24 ore previsto per la giornata del 17 novembre, sarà rimodulato a sole 4 ore – si legge sul sito di At -. Lo sciopero coinvolgerà sia il personale viaggiante che gli impiegati, compresi quelli delle biglietterie".