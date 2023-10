Traguardo Anni Verdi 40 anni per i bambini

Compie 40 anni ’Anni Verdi Susi’, il negozio di abbigliamento per bambini che ha vestito intere generazioni di piccoli montemurlesi e non solo. Anni verdi era sempre stato il sogno di Nara Capocchi, una giovane donna che agli inizi degli anni Ottanta decise di aprire un’attività tutta sua e di vestire i bambini con abiti belli e ricercati, proprio come faceva la mamma sarta. Una scelta non facile per lei che aveva lavorato prima al Fabbricone, poi, insieme al fratello, in un’officina meccanica. Dopo varie vicissitudini burocratiche, nel 1983 Nara, con l’appoggio del marito Mario Caniglia, riuscì finalmente ad aprire ’Anni verdi Susi’, il negozio che porta nel nome l’acronimo delle lettere iniziali delle figlie Susanna e Silvia, che all’epoca erano bambine. Nara aprì il suo primo negozio a Montemurlo, in via Fratelli Cervi, poi a Prato in centro, fino ad arrivare ad oggi con le due sedi in via Montalese, 481 a Montemurlo e in via Bologna a Prato. Dopo tanti anni di lavoro Nara e il marito Mario sono in pensione e dietro al bancone oggi ci sono Susanna e Silvia Caniglia, che si alternano tra i due negozi, anche se i genitori danno sempre volentieri una mano. Domenica nel negozio di Montemurlo si è svolta la festa per i 40 anni di attività con una grande torta, dedicata alla lungimiranza di Nara e ai suoi negozi che sono ancor’oggi un punto di riferimento per tante mamme che cercano abiti ricercati per i propri figli. Alla festa hanno partecipato anche il sindaco Simone Calamai e l’assessore alla promozione del territorio, Giuseppe Forastiero: "I quarant’anni di Anni Verdi Susi vanno festeggiati, un negozio storico per il nostro territorio. Nara ha saputo portare avanti con lungimiranza e capacità un’attività che è ormai diventata un punto di riferimento".