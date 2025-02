Prato, studio sul traffico di Viaccia: in arrivo i sensori

Prato, 6 febbraio 2025 - Il Comune di Prato realizzerà uno studio del traffico nell’abitato di Viaccia per verificare la fattibilità della proposta avanzata dal comitato cittadino per modificare la viabilità della zona. I tecnici dell’ufficio Mobilità, su input dell’assessora Cristina Sanzò, stamani, 6 febbraio, hanno effettuato un sopralluogo per individuare la collocazione dei sensori lungo via Pistoiese e nelle strade interessate dall’eventuale modifica. L’installazione avverrà in assenza di condizioni particolari, come ad esempio la presenza di cantieri stradali in zona, che potrebbero falsare l’esito delle rilevazioni. Rilevazioni che dureranno un mese e che si aggiungeranno alle informazioni già in possesso dell’ufficio. “I cittadini ci hanno presentato una serie di richieste per migliorare la zona – afferma l’assessora alla Mobilità Sanzò – Le stiamo valutando una per una e presto saremo in grado di dare una risposte puntuali. La nostra attenzione per la zona è massima”.

Le proposte avanzate dai cittadini sono state anche al centro dell’incontro con il Coordinamento cittadini per Viaccia avuto ieri con gli assessori Cristina Sanzò e Marco Sapia, e con il vicesindaco Simone Faggi. In questa occasione l’Amministrazione comunale ha fatto sapere che a breve il tratto di via Pistoiese che attraversa Viaccia e Narnali sarà interessato dai lavori di rinnovo dell’acquedotto realizzato da Publiacqua e finanziato dal Pnrr. A questo intervento si aggiungeranno i lavori di Toscana Energia. “Con i gestori dei servizi – spiega l’assessore ai lavori pubblici Marco Sapia - stiamo lavorando a un’organizzazione dei cantieri che riduca al massimo i disagi per i residenti e gli automobilisti. Procederemo per tratti regolando la viabilità a senso unico alternato. Chiuderemo del tutto la strada solo quando sarà arrivato il momento di asfaltarla, operazione questa che sarà fatta durante la chiusura della strada. Vigileremo sul rispetto delle tempistiche e coglieremo questa occasione per migliorare l’assetto stradale laddove necessario. Siamo consapevoli che per qualche mese ci saranno dei disagi ma l’alternativa è rinunciare al rinnovo della rete idrica e delle condotte del gas, ossia al miglioramento qualitativo dei sottoservizi”.