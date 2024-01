A Prato traffico nel caos. "File continue nelle ore di punta. Serve cambiare la viabilità"

Prato, 14 gennaio 2024 – «Con l’entrata e l’uscita dalle scuole il traffico cittadino, già normalmente congestionato, va letteralmente fuori controllo. Un film oramai visto e rivisto, a cui la giunta Biffoni non è riuscita a dare la benché minima soluzione".

Così il consigliere del Movimento 5 Stelle Carmine Maioriello va di nuovo all’attacco della maggioranza sulla viabilità cittadina. Sul banco degli imputati finisce nuovamente viale della Repubblica, nei giorni scorsi finito nel mirino anche dell’Aci Prato, fra i punti più ingolfati negli orari di punta del traffico pratese e troppo ridotto dopo i lavori nel tratto tra il ponte Petrino e viale Montegrappa.

«Nelle ore di punta, a Prato, il sistema viario è praticamente paralizzato – attacca Maioriello –. Da tempo la situazione è diventata insostenibile e non più soltanto quando le condizioni meteo peggiorano. Viale della Repubblica, ad esempio, è ostaggio di comportamenti poco civili da parte di alcuni automobilisti che parcheggiano indisturbati in seconda fila, o sui marciapiedi o addirittura sulla pista ciclabile davanti al Buzzi perché sanno che non ci sarà nessuno a controllare e sanzionare. La presenza della municipale a controllare e regolare la situazione sarebbe imprescindibile e invece questo non accade".

La situazione è la medesima, restando nella zona est della città, anche in viale Montegrappa e in via Santa Gonda, dove nell’orario d’uscita dalle scuole si viaggia su una sola corsia perché l’altra diventa ostaggio delle auto in sosta vietata. Per non parlare di chi lascia la macchina sul marciapiedone ciclopedonale o lungo le pensiline degli autobus.

«Il traffico va completamente in delirio in determinati momenti della giornata – aggiunge Maioriello –, con i mezzi di soccorso che non riescono a passare perché bloccati nell’ingorgo e mamme con i passeggini e portatori di disabilità che non riescono a passare perché si parcheggia ovunque, perfino sulla pista ciclopedonale. E’ incomprensibile il motivo che spinga la giunta Biffoni a ignorare del tutto questa situazione, lasciando il traffico cittadino nel caos totale".

Maioriello, così, visto il protrarsi di questa situazione di congestionamento del traffico a Prato, torna nuovamente a chiedere alla maggioranza di centrosinistra in Comune un intervento risolutivo: "Nell’ultimo consiglio comunale ho nuovamente chiesto all’assessora Flora Leoni e al comandante della polizia municipale Marco Maccioni di intervenire subito, perché la situazione è diventata insostenibile e intollerabile".