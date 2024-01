Traffico, la ricetta di Taiti: "Basta ‘strozzature’. Prato è congestionata. Le priorità da risolvere"

"Il traffico è uno dei principali problemi di questa città. Viaggiare tutti i giorni in fila condiziona pesantemente la qualità della vita dei pratesi. Personalmente giro in scooter, spesso anche quando piove, perché è impossibile spostarsi con la macchina. Poi, certo, se pensiamo che un assessore della giunta Biffoni ha candidamente ammesso che il loro obiettivo è quello di costringere i pratesi a spostarsi con mezzi alternativi all’auto, allora ben si capisce il perché di certe scelte assurde di viabilità". Il nodo traffico sarà senza dubbio uno dei temi principali della campagna elettorale per le amministrative 2024. Lo fa ben capire il candidato sindaco civico Massimo Taiti che raccoglie l’appello dell’Aci di Prato a raccontare i programmi elettorali su mobilità e infrastrutture, andando all’attacco delle attuali scelte prese dall’amministrazione comunale. "Per arrivare al mio studio – spiega Taiti – devo superare la strettoia del Buzzi, le rotondine di viale Borgovalsugana, il caos davanti alle Pier Cironi. E’ una roba infernale. Le zone di viale Galilei, viale della Repubblica, della Pietà e di viale Galilei sono completamente congestionate. E i marciapiedoni e tutti i restringimenti sicuramente non hanno aiutato. Pensate a viale della Repubblica che è stato trasformato in una serie di piccoli vialetti. Certo, ci raccontano che dietro ci sono motivi di sicurezza, ma è altrettanto vero che l’eccesso poi porta anche ad altre conseguenze negative. Come il condizionamento della quotidianità dei cittadini. Spostarsi per lavoro per Prato è roba da esaurimento nervoso".

Taiti passa poi a spiegare quello che è il suo punto di vista verso le amministrative 2024. "Di sicuro bisogna invertire la rotta – sottolinea -. Basta strozzature, basta restringimenti e basta con l’idea di dovere proibire ai pratesi di prendere l’auto. Qui è necessario riallargare le strade. Anche perché si può fare tanta filosofia, ma poi la verità è che quando giri in bici le rotonde sono pericolose e la commistione con i pedoni è altrettanto rischiosa". Poi Taiti indica anche la priorità. "Direi che c’è da intervenire subito sulla direttrice che dalla Vallata porta verso Prato Est – conclude -. Chi passa alle 8 del mattino da Ponte Datini, Castellina e viale della Repubblica vive una situazione di caos assurda".