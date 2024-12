Tra stelle e pianeti. Gioco e poesia

Tutti a caccia dei misteri del cosmo. Un viaggio tra stelle e pianeti. E’ la proposta rivolta a tutte le famiglie dall’associazione astronomica Quasar che ha organizzato un’iniziativa speciale diversa da un abituale incontro di divulgazione scientifica. L’appuntamento è per giovedì 2 gennaio alle 20.45 presso il Museo di scienze planetarie (via Galcianese,20H). Non una lezione, ma un gioco divertente e interattivo capace di coinvolgere persone di ogni età. Prenotazione consigliata al 331- 1679048 oppure registrazione sulla pagina Facebook dell’associazione.

Scadrà il 10 gennaio la seconda edizione del concorso letterario nazionale "UniVersi" promosso dall’associazione con il patrocinio del comune di Prato e in partnership con il Museo italiano di scienze planetarie di Prato e Swanbook associazione culturale. La seconda edizione del Premio "UniVersi" è un viaggio nella storia dell’uomo che, fin dalla sua comparsa sulla Terra, ha cercato di comprendere quale sia il proprio posto nell’universo e quali siano i meccanismi che lo regolano. Il bando è consultabile su:https://www.concorsiletterari.net//universi-seconda.

L’associazione, attiva dal 1983 a Prato nel settore della divulgazione astronomica per adulti e bambini, e che ha preso il nome del nucleo galattico estremamente luminoso e distante dalla Terra, in seno alla Fondazione Parsec – Museo di Scienze Planetarie di Prato, intende premiare racconti e poesie ispirati alle meraviglie e ai misteri del nostro universo.

Pagina a cura di Marilena Chiti