Tra organi e arte. Catalina Vicens suona oggi in Comune

Da ricordare l’appuntamento di oggi alle 19 nel salone consiliare del Comune con il F estival Zipoli e la musicista cilena Catalina Vicens,la più conosciuta e apprezzata suonatrice di organo portativo del nostro tempo. L’organo portativo, strumento assai diffuso nell’Europa medievale e rinascimentale, poi caduto pressoché in disuso, è stato raffigurato anche da grandi artisti (celebre è il caso della Santa Cecilia di Raffaello) in innumerevoli pale d’altare, suonato prevalentemente da angeli e santi. A Prato Catalina Vicens suonerà musiche di Francesco Landini, Guillaume De Machault e Domenico Zipoli su questo arcaico e difficile strumento, dialogando anche con immagini d’arte che saranno proiettate su un maxischermo, fra cui la Santa Cecilia di Matteo Rosselli conservata presso il Museo dell’Opera del Duomo di Prato. Un evento particolarmente originale e affascinante, da non perdere per gli amanti della musica e dell’arte. L’ingresso è gratuito ma è necessaria la prenotazione scrivendo a [email protected] dalle 9 del 24 novembre fino a esaurimento dei posti disponibili. Il concerto è realizzato con il fondamentale sostegno del Rotary Club Prato e del Rotary Club Prato Filippo Lippi.