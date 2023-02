Tra letture animate e maschere di carta La biblioteca dei bambini

Fine settimana ricco in Lazzerini. Si comincia oggi alle 10 con il terzo appuntamento del ciclo "A CAAccia di storie – Leggere tutti dappertutto": letture animate di libri illustrati in CAA seguite da un laboratorio creativo a tema, per bambini da 3 a 7 anni. Alle 16 il laboratorio creativo "Da carta nasce carta" (e maschere di carnevale): laboratorio di carta riciclata per bambini da 8 a 10 anni a cura di Legambiente. Con l’aiuto di telai, spugne e frullatore, la polpa di cellulosa verrà trasformata in nuovi fogli da decorare con coriandoli e altri materiali colorati. Si potranno realizzare anche delle maschere di carnevale da portare a casa. Domani, invece, in occasione della Giornata internazionale della lingua madre (il 21 febbraio), un viaggio per bambini da 6 a 9 anni alla scoperta di alcune lingue del mondo. Quest’anno i bambini potranno scoprire una fiaba tradizionale africana, La pelle del mostro (da Le più belle storie dell’Africa, a cura di Fulvia Degl’Innocenti, ed. Gribaudo) , grazie alla lettura animata bilingue e la presenza di due mediatori originari dell’Africa. A cura dell’Associazione Cieli Aperti. Per tutte le attività prenotazione obbligatoria, inviando una e-mail a [email protected] I bambini devono essere accompagnati da un adulto.