Tra le fabbriche, sulle tracce del genio di Nervi

Fartex, Millenium (La Cartaia), ex Anonima Calamai sono le tappe dell’itinerario che Tipo propone sabato 22 febbraio alle 15, sulle tracce di Pierluigi Nervi, il grande ingegnere e architetto che tra le due guerre fu chiamato dagli industriali pratesi a rinnovare e ampliare gli edifici dell’industria tessile in grande espansione. Nervi a Prato ha potuto sperimentare nuove tecniche costruttive con l’utilizzo del cemento armato per le industrie e con un’opera assolutamente pionieristica ha rivoluzionato l’architettura del lavoro dell’epoca. Con un tour tra la Vallata e il centro di Prato i partecipanti andranno alla ricerca di antichi opifici tessili e magnifici esempi di archeologia industriale. E scopriranno le lavorazioni attive anche oggi nel segno di Nervi sia nel campo della moda che nella produzione di tessuti high performance, come quelli legati alla creazione di vele per natanti da competizione. Prenotazioni su Ticketone.