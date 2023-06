Tra degustazioni e solidarietà

Toscana in Bocca, tre serate all’insegna dell’enogastronomia, dell’informazione ma anche curiosità sul mondo del cibo e consigli di marketing per valorizzare il proprio locale. Al Castello dell’Imperatore saranno presenti i ristoranti Enoteca Baldovino, Enoteca To Wine, La Bussola da Gino, Opera ArtRestaurant, Da Lorenzo, Il Capriolo, Toscana Fair, trattoria la Bettola, Triplo e le pasticcerie Faccendi, Il Taba Dolce di Latte e Nuovo Mondo. Le serate saranno animate da vari talk show. I 2Men1Kitchen (2M1K) saranno gli ospiti dell’8 giugno, con un progetto nato dalle menti di Alessandro e Niccolò, professionisti del settore enogastronomico e del social media marketing. Il 9 giugno ci sarà Guido Mori, fondatore e proprietario dell’Istituto di formazione enogastromico dell’Università della Cucina Italiana. Il presentatore storico de La Toscana in Bocca è Simone Gai, affiancato per la prima sera da Roberta Catarzi, presentatrice e partner Ant. Mercoledì 7 alle 20 opening su prenotazione al 335.5775485. Sarà una serata di beneficenza a favore di Ant Italia Onlus con contributo minimo di 50 euro per l’intero percorso degustativo. Poi l’8 e il 9 dalle 19 alle 24 ingresso libero con degustazioni e intrattenimento. Per degustare è necessario l’acquisto dei gettoni "Bocca" e una "Bocca" equivale a una degustazione.