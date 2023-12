Tra 34 e 54 anni per l’epatite C screening gratis

C’è tempo fino al 31 dicembre per effettuare lo screening gratuito contro l’epatite C. A ricordarlo è la Regione, che oggi invierà un nuovo sms alle persone tra 34 e 54 anni, alle quali la campagna si rivolge: un messaggio di invito per ricordare che la Regione offre questa ulteriore opportunità di prevenzione, gratuita e rapida, da effettuare in uno dei centri delle Asl o nelle sedi delle associazioni di volontariato che hanno aderito. I cittadini, se lo preferiranno, potranno approfittare anche dell’open day in programma sabato 16 dicembre e che toccherà le principali piazze in cui saranno allestiti punti dove effettuare il pungidito oltre che nei centri delle aziende sanitarie ed ospedaliere