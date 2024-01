Totocandidati, calma apparente. E nel centrodestra spunta Galdo

Di certo si sa che si voterà di sabato, l’8 giugno, dalle 14 alle 22, e di domenica, il 9, dalle 7 alle 23, perché il governo ha dato il via libera all’election day, in cui si andrà alle urne sia per le europee che per le amministrative. Di certo si sa che nel Pd e nel centrodestra le bocce non sono ferme, anche se in apparenza sembra che nulla si muova. Nella telenovela del totocandidati, con i soliti nomi ormai da mesi, il colpo di scena della settimana riguarda il centrodestra, dove è spuntata una new entry, civica. E’ Alessia Galdo, nata a Napoli nel 1988, notaia come il padre Gennaro (lo studio di famiglia è in viale Vittorio Veneto), residente a Firenze fino a non troppo tempo fa, sposata con Federico Albini, managing director di Albini e Pitigliani e presidente della sezione trasporti di Confindustria Toscana Nord. Quello di Alessia Galdo non è il primo nome civico apparso sulla scena in questi mesi – ci sono stati ad esempio l’avvocato Guido Giovannelli e il proposto della Misericordia Gianluca Mannelli, rapidamente tramontati – e non è chiaro se l’ipotesi di una sua candidatura abbia reali possibilità di concretizzarsi.

Il suo nome non è stato ancora presentato come opzione ai "tavoli" di coalizione. Un peso determinante nella scelta lo ha Fratelli d’Italia, per cui sono in corsa Gianni Cenni, ex assessore ed ex coordinatore vicario del partito, e Tommaso Cocci, consigliere comunale: due avvocati in pole position. Il sottosegretario agli Esteri Giorgio Silli ribadisce ad ogni occasione di preferire la Farnesina, la responsabile toscana di Azzurro Donna e dirifgente scolastica Rita Pieri non è ufficialmente fuori dai giochi.

In casa Pd niente di nuovo. "Uno stallo alla messicana", è la battuta di un autorevole esponente dei Dem. In pista la consigliera regionale Ilaria Bugetti, il vice sindaco Simone Faggi, l’assessore Ilaria Santi e il segretario Marco Biagioni. Telefonate e incontri, tensione nell’aria: città contendibile, poteri ed equilibri che cambiano dopo dieci anni di giunte Biffoni, "correnti" interne, alleanze variabili. Il candidato sindaco non sarà deciso prima di fine di febbraio. Infine, il terzo polo salvo colpi di scena correrà con un proprio candidato scelto con le primarie, la sinistra radicale presenterà una lista alternativa al Pd, Massimo Taiti e Aldo Milone hanno annunciato le rispettive liste civiche. Altre puntate sono in arrivo.

Anna Beltrame