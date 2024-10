"Torni a Prato l’Archivio storico". Adesso è conservato a La Cartaia

Riportare in città l’Archivio Storico del Comune di Prato da Vaiano e digitalizzarlo con fondi europei. E’ l’obiettivo che si sono dati Claudiu Stanasel, capogruppo Lega in consiglio comunale a Prato; Rosella Risaliti, consigliere comunale della lista civica Cenni, Eleonora Cioni e Cosimo Zecchi, consiglieri comunali di FdI, dopo il sopralluogo della Commissione consiliare n. 1, nella struttura de "La Cartaia" nel comune di Vaiano.

"Durante la visita, sono emerse diverse criticità riguardanti la gestione e la collocazione di questo patrimonio culturale. L’Archivio Storico del Comune di Prato, trasferito a Vaiano nel 2006 e custode di documenti storici risalenti al periodo tra il 1860 e il 1944, si trova in uno spazio già sovraccarico, con un costo di affitto annuale di circa 10mila euro, in una struttura privata. L’accesso ai materiali è limitato: si possono consultare i documenti solo su appuntamento, con disagi a cittadini e ricercatori. Inoltre, la distanza dalla sede centrale del Comune costringe a frequenti trasporti, rendendo inefficiente la gestione del patrimonio archivistico. È allarmante notare anche l’assenza di un sistema di vigilanza specifico per l’archivio e i fattori ambientali mettono a rischio la conservazione dei documenti storici" ha dichiarato Stanasel.

Rosella Risaliti aggiunge: "Occorre investire nella riqualificazione degli spazi comunali affinché l’archivio possa essere ospitato in modo dignitoso e accessibile nel nostro Comune". Cioni e Zecchi hanno poi sottolineato l’importanza di sfruttare i fondi nazionali ed europei per la digitalizzazione e la conservazione dei beni culturali: "A livello europeo il programma Creative Europe offre risorse per progetti innovativi in questo ambito, dandoci questo obiettivo probabilmente potremmo intercettare in futuro dei fondi per finanziare questo intervento".